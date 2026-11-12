Fedenaga pide al gobierno proteger a trabajadores en la frontera: temen ataques de grupos irregulares

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), José Labrador, solicitó gobierno nacional medidas efectivas para proteger la vida y el trabajo de los productores agropecuarios en la zona limítrofe con Colombia, tras los recientes anuncios de cooperación binacional en seguridad emitidos este jueves.

Durante una entrevista ofrecida a Unión Radio, el dirigente gremial advirtió sobre el desplazamiento de grupos irregulares hacia suelo venezolano, específicamente en sectores del estado Zulia.

Trabajadores temen posibles ataques en zonas de riesgo

Labrador señaló que los trabajadores del campo enfrentan un escenario de inseguridad constante y destacó la necesidad de mantener enlace directo con los mandos militares desplegados en la región.

"La primera línea de defensa del país son los productores que están en el territorio. Ciertamente tiene que haber una comunicación con el sistema de defensa integral de la nación. Hay comandantes de Zodi, comandantes de zona, comandantes estratégicos de Redi que ya están en la zona fronteriza, y están ejecutando operaciones. Ciertamente, en alguna parte del Zulia hay una incorporación de grupos irregulares que se están trasladando hacia territorio nacional; pero el sistema de defensa del país ya se está activando", afirmó Labrador.

Exigencias sobre la ley ganadera en la AN

En paralelo al tema de la seguridad fronteriza, Labrador se refirió a la discusión de la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo de la Actividad Ganadera en la Asamblea Nacional (AN). Labrador planteó que este instrumento jurídico debe asegurar mecanismos concretos de financiamiento y respaldo gubernamental para impulsar la producción nacional.

"¿Qué queremos? Un desarrollo del potencial rural que tiene la nación; que lo hagamos de la mano del Estado con el acompañamiento y el apalancamiento. Es unidos que podemos contruir ese país ganadero que queremos y estamos buscando", puntualizó el dirigente durante la conversación radial.

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