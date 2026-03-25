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Este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, compartió nuevos detalles de la delegación diplomática de alto nivel que viaja a Washington D.C. con el objetivo de iniciar formalmente una "nueva etapa de diálogo".

En su canal de Telegram, la mandataria informó que desde el Palacio de Miraflores sostuvo una reunión encabezada por Félix Plasencia.

En tal sentido, informó que el funcionario será la cabeza de la comisión especial que parte hacia los Estados Unidos (EEUU).

Félix Plasencia lidera delegación oficial para normalizar relaciones Venezuela-EEUU

"Me reuní en el Palacio de Miraflores con la delegación diplomática encabezada por Félix Plasencia, que parte hacia los Estados Unidos para asumir la representación de Venezuela en el inicio de una nueva etapa de relacionamiento bilateral sustentada en el respeto mutuo, el diálogo político y la cooperación entre nuestros países", escribió Rodríguez junto a un video.

Ya Rodríguez había adelantado el envío de una delegación diplomática. "Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido por VTV.

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