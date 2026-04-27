Firma estadounidense audita recursos de Venezuela: BCV confirma verificación

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El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que se desarrolla un proceso de auditoría internacional sobre los recursos financieros del país en el exterior, en el que participan firmas independientes contratadas tanto por el gobierno de Estados Unidos como por el Ejecutivo venezolano.

Según el organismo, esta verificación se enmarca en un esquema de control y transparencia sobre el manejo de divisas y operaciones financieras internacionales, con el objetivo de ofrecer mayor confianza sobre el destino de los recursos públicos.

Contratación de firmas auditoras por ambos gobiernos

El BCV explicó que cada gobierno designó su propia firma auditora para realizar la revisión de manera independiente, lo que permitiría un proceso más imparcial y técnico.

El presidente del BCV, Luis Alberto Pérez González, destacó la importancia de este mecanismo como herramienta de confianza institucional, según informa Alberto News.

«El Gobierno de Estados Unidos contrató a una firma auditora, y el Gobierno venezolano a otra, para garantizar la tranquilidad e imparcialidad de todos. Que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar»

De manera extraoficial, se ha señalado que la firma Deloitte estaría vinculada al proceso por parte de Estados Unidos, según el medio Bitácora Económica. De concretarse, la empresa tendría la tarea de revisar el funcionamiento de las finanzas internacionales del BCV y otros aspectos relacionados con la política cambiaria.

Una vez finalizado el proceso de auditoría, los resultados serán entregados a diferentes instancias gubernamentales en Venezuela y Estados Unidos. Entre los receptores del informe se incluyen la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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