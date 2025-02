Fiscalía restituye vivienda invadida hace 17 años a una adulta mayor: recibía amenazas constantes

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público venezolano intervino para restituir un inmueble a la ciudadana Noris Trinidad Infante, una mujer de 76 años.

La casa había sido ocupada ilegalmente durante 17 años por Yolanda Contreras, quien además amenazaba con despojarla ilícitamente a su legítima propietaria.

La propiedad en cuestión se encontraba ubicada en la Segunda Calle del Barrio Marín, Casa N° 3, en San Agustín del Sur del Municipio Libertador en Caracas.

Gracias a la acción rápida por parte de la Fiscalía 50° AMC del Ministerio Público, se logró recuperar el control legal sobre el bien inmueble.

La señora Infante, dio las gracias a la a la fiscalía superior de Caracas, ella asegura que "de no haber sido por esta iniciativa, no se hubiese logrado, ya que aún con abogados, sé que no hubiese logrado nada". Esto se observa en el video publicado por el Ministerio Público en su cuenta de Instagram, vea el video a continuación:

