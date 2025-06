Protestan en Florida contra apertura de la cárcel "Alligator Alcatraz": hasta 3 mil migrantes serían recluidos

Suscríbete a nuestros canales

Una multitud de ambientalistas, líderes indígenas y activistas se movilizaron en el Parque Natural de los Everglades para expresar su rechazo a la futura cárcel migratoria denominada 'Alligator Alcatraz', que según el gobernador Ron DeSantis, podría comenzar a operar desde el próximo martes.

La protesta se realizó en medio de un escenario donde camiones de construcción aún trabajan en la zona, ubicada al oeste de Miami, en un ecosistema considerado Patrimonio Mundial por su biodiversidad, señaló la agencia EFE.

Los manifestantes denunciaron que la instalación afectará gravemente uno de los humedales más importantes del país, hogar de 36 especies nativas en peligro o amenazadas.

Catalogan la cárcel como "campo de concentración"

Algunos carteles portados por los asistentes rezaban: "Esta estafa nos costará 450 millones de dólares y arruinará nuestros preciosos Everglades", "Continuar con el 'Alligator Alcatraz' es criminal" y "Estos son campos de concentración en tierras indígenas".

Tras un recorrido por la zona transmitido por el programa 'Fox and Friends' la noche anterior, donde DeSantis sugirió que el centro podría comenzar a recibir inmigrantes pronto, las voces críticas aumentaron su intensidad.

Los activistas expresaron su preocupación por las condiciones "inhumanas" que sufrirían los migrantes, quienes estarían expuestos al calor extremo del verano floridano, a huracanes y a peligros como caimanes y serpientes.

Impacto ambiental negativo tras la construcción

La rapidez con la que se ha avanzado en la construcción del centro ha generado alarma entre los defensores del medio ambiente. El pasado 18 de junio, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planeaba retener allí hasta 1.000 migrantes a partir del mes siguiente.

Sin embargo, organizaciones como Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron una demanda judicial para detener el proyecto, argumentando que no se realizó ninguna evaluación ambiental previa, como lo exige la Ley Nacional de Política Ambiental.

El nombre 'Alligator Alcatraz' hace referencia tanto a los caimanes típicos del estado como a la prisión histórica de Alcatraz, cuya reapertura ordenó recientemente el expresidente Donald Trump en San Francisco.

