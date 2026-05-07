Gobierno incorpora seis estados al Plan de Vacunación contra la fiebre amarilla

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que el Plan de Vacunación contra el brote de fiebre amarilla se extenderá de 4 a 10 estados, con el objetivo de acelerar la inmunización masiva en las zonas de mayor riesgo.

Rodríguez enfatizó que la jornada busca proteger a la población activa y joven, instando a los ciudadanos a acudir a los puntos de atención habilitados.

“El llamado es que a las personas que no se han vacunado entre un año y 59 años, vayan a vacunarse. Así es, que asistan en primer lugar a los centros de vacunación que ya existen, pero vamos, como es una jornada especial, a ampliar el número de vacunadores y vamos a ampliar los espacios de vacunación para caminar muy rápidamente a la protección de la población”, indicó Rodríguez.

Avances y nuevos estados incorporados

Esta expansión responde a una solicitud del ministro para la Salud, Carlos Alvarado, quien reportó resultados positivos en la fase inicial.

Según el titular de salud, en las entidades de Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa ya se ha alcanzado la inmunización de un 68% de la población en apenas 15 días.

“No hemos terminado, aspiramos llegar a un 90%”, destacó el ministro.

Con el inicio de esta nueva etapa, el despliegue especial llegará ahora a los estados: Guárico, Monagas, Sucre, Apure, Yaracuy y Cojedes.

Para garantizar la capacidad operativa de la jornada, Alvarado agregó que más de 15 mil estudiantes universitarios ya se han incorporado al proceso de formación para la aplicación de las dosis. Se proyecta que un número similar de voluntarios se sume en los próximos días para cubrir los nuevos estados integrados al plan nacional.

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