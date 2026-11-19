​El oficialismo y la oposición debaten normativas sobre garantías políticas y la Ley de Financiamiento al Terrorismo durante la cuarta fase de negociaciones en Caracas, un ciclo que comenzó el pasado viernes y cerrará este viernes, según revelaron fuentes vinculadas al proceso a la agencia EFE este jueves.

​Durante la última semana, las delegaciones concentraron su agenda en la revisión de diversos instrumentos jurídicos vinculados al ejercicio de los derechos políticos en el país. De acuerdo con los informantes consultados por la agencia anteriormente citada, la mesa también evalúa la normativa referida al financiamiento al terrorismo, un cargo judicial que suele aplicarse contra ciudadanos que participan en protestas.

​Reuniones privadas en el centro de Caracas

​Los representantes de ambos bandos realizan las sesiones de trabajo de manera reservada en las instalaciones del Hotel Gran Meliá Caracas, situado en el área céntrica de la capital venezolana. El acceso a los medios de comunicación ha sido restringido, permitiendo únicamente la entrada de reporteros gráficos en momentos puntuales de algunas jornadas.

​Agenda paralela con sectores indígenas y petroleros

​En paralelo a las discusiones en el hotel, los voceros de la oposición mantuvieron reuniones con líderes de comunidades indígenas durante la semana para conocer las dificultades que enfrentan sus poblaciones.

​Asimismo, los negociadores opositores conversaron con especialistas del sector petrolero. El propósito de este intercambio fue solicitar al Gobierno nacional mayor transparencia en los convenios de extracción de crudo suscritos con naciones extranjeras.

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