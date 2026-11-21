Las compañías Conferry, Navibus, Gran Cacique Express, Naviarca y Paraguaná coordinarán sus operaciones con el Ministerio de Transporte para atender la demanda de viajeros y mercancías hacia el estado Nueva Esparta durante

La alianza contempla el despliegue de un plan especial y la planificación de inversiones marítimas para el año 2027, informó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

​Compromiso de las empresas operadoras

​En la mesa de trabajo celebrada en Caracas participaron los voceros del sector privado junto al ministro Francisco Garcés y el viceministro de Transporte Acuático, David Quintana La Riva. Durante la reunión, los representantes de las líneas marítimas detallaron su disposición para mejorar las instalaciones portuarias y unificar sus esquemas de trabajo.

​"Aplaudimos esta iniciativa del ministro Garcés para articular nuestros servicios, asumir tareas en la mejora de los terminales y realizar inversiones conjuntas que nos permitan seguir creciendo", expresó Javier Rassi, director de Gran Cacique y Naviarca.

​Por su parte, la presidenta de Conferry, Rossana Sánchez, indicó que las compañías actuarán de manera integrada en cada terminal para brindar "un servicio de calidad tanto al pasajero como al transporte de carga".

​Revisión de protocolos e inversiones para 2027

​El acuerdo establece una evaluación de las normas de atención en los muelles y de las regulaciones legales vigentes para las actividades en el mar. Asimismo, las autoridades y las navieras definieron las proyecciones financieras destinadas al sector acuático durante 2027.

​Al cierre de la jornada, el ministro de Transporte, Francisco Garcés, precisó que el propósito central de estas medidas es lograr que "navegar entre los puertos venezolanos sea una experiencia satisfactoria".

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