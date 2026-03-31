Impacto por reapertura de la Embajada de EEUU: proyectan auge laboral e inmobiliario en Baruta

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El restablecimiento de las operaciones en la sede diplomática de los Estados Unidos, ubicada en la urbanización Valle Arriba, marca un hito en la dinámica local del municipio Baruta.

En tal sentido, alcalde de este municipio, Darwin González, informó que este evento impulsará la actividad comercial y laboral en las zonas adyacentes a la legación extranjera, debido al flujo de personas y servicios que requiere una instalación de esta magnitud.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario municipal, la reactivación de la sede diplomática no solo implica un avance en materia de relaciones exteriores, sino que se traduce en beneficios directos para los residentes de sectores como Valle Arriba, Chulavista y Las Mercedes. Destacó además que la presencia operativa de la embajada estimulará la demanda de servicios y plazas de trabajo.

"Para los vecinos de Valle Arriba, Chulavista y Las Mercedes esto va a ser una noticia que va a generar empleos, nuevas oportunidades de vivienda y nosotros lo celebramos, y lo más importante, siempre con seguridad y orden", expresó González.

Facilidad para trámites consulares en el municipio

González apuntó que con la sede operativa en Baruta, los usuarios venezolanos podrán gestionar sus solicitudes de visado y otros documentos legales sin la necesidad de trasladarse a terceros países, como venía ocurriendo en años anteriores.

"Hoy es un día muy importante en el restablecimiento y normalización de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU Le damos la bienvenida nuevamente a la embajada americana a nuestro municipio", sentenció.

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