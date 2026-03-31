Otro vuelo con 209 venezolanos repatriados desde EEUU llega a Maiquetía este 30 de marzo

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El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado La Guaira, fue el escenario este lunes del aterrizaje del vuelo número 128 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el cual transportó a un grupo de 209 ciudadanos venezolanos provenientes de la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

La jornada de recepción estuvo encabezada por el presidente de la Gran Misión, Mervin Maldonado, quien supervisó personalmente el despliegue logístico y los protocolos de asistencia para asegurar una recepción eficiente y humana de los repatriados en suelo nacional.

Atención prioritaria y despliegue logístico

El grupo de ciudadanos que retornó al país estuvo conformado por:

147 hombres.

52 mujeres.

10 menores de edad (06 niños y 04 niñas), quienes recibieron atención prioritaria por parte de los organismos de protección y salud tras su desembarque en la terminal aérea.

Tras su llegada, los connacionales completaron con fluidez los trámites migratorios de rigor, contando en todo momento con el acompañamiento de las diversas instituciones del Estado que garantizan una reinserción segura.

Compromiso con el reencuentro familiar

Con este nuevo arribo desde los Estados Unidos, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso irrevocable de facilitar los mecanismos necesarios para el reencuentro de los ciudadanos con sus familias.

Maldonado destacó que este programa continúa consolidándose como una herramienta fundamental para fortalecer la paz y la estabilidad en el territorio nacional, brindando una alternativa digna y segura para quienes deciden volver voluntariamente a su patria.