La Alcaldía de Lechería anunció la cancelación de sus tradicionales festejos navideños y de fin de año, incluidos el encendido de luces y la fiesta en Playa Lido.

Esta medida responde a la situación eléctrica que afecta al municipio y busca destinar los recursos a atender otras necesidades de la comunidad.

El alcalde Manuel Ferreira explicó que la municipalidad decidió reorientar el presupuesto y los materiales previstos para las celebraciones hacia la atención de problemas relacionados con los cortes de electricidad y otras necesidades operativas.

Asimismo, indicó que buscarán contribuir con soluciones a las dificultades que enfrentan los habitantes, incluso cuando no corresponden directamente a las competencias municipales.

Llamado a Corpoelec por los cortes de luz

Ferreira reiteró la necesidad de que Corpoelec establezca un cronograma de administración de carga, de modo que las familias y los comercios puedan organizar sus actividades ante las interrupciones del servicio eléctrico.

La Alcaldía considera que contar con horarios definidos permitiría a los ciudadanos tomar previsiones frente a las fluctuaciones de energía.

Reforzarán la campaña solidaria Seamos Santa

Parte de los recursos que inicialmente estaban destinados a las actividades decembrinas se utilizarán para ampliar la campaña Seamos Santa, que contempla la entrega de juguetes y el acompañamiento a niños y familias vulnerables.

La iniciativa también llegará a comunidades del estado La Guaira, afectadas por el reciente doblete sísmico, mientras que la municipalidad mantendrá su apoyo a los pequeños de Lechería durante la temporada navideña.

Actividades religiosas se mantienen en el municipio

Aunque no habrá eventos masivos en Playa Lido ni el tradicional encendido navideño, la Alcaldía invitó a los residentes a participar en las celebraciones religiosas programadas en las parroquias de la localidad. La agenda contempla actividades en los siguientes templos:

María Auxiliadora.

Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Santo Domingo de Guzmán.

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