Inameh pronostica altas temperaturas en Venezuela a partir de esta fecha: equinoccio de primavera

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que, a partir de este martes, Venezuela experimentará un incremento progresivo en el calor debido a fenómenos astronómicos estacionales.

Según el reporte del ente oficial, publicado desde su cuenta en Instagram, el comportamiento climático responde al próximo equinoccio de primavera en el hemisferio norte, lo que alterará la forma en que los rayos del sol impactan sobre el territorio nacional.

¿Cuándo ocurrirá el equinoccio?

Se espera que el equinoccio ocurra el 20 de marzo, posicionando al sol directamente sobre el Ecuador, evento que marcará el inicio de una fase donde los rayos solares inciden de forma perpendicular sobre el país.

El proceso comenzará el 21 de marzo en el punto más austral del estado Amazonas, específicamente en la naciente del río Araí, y se desplazará hacia el norte hasta alcanzar Isla de Aves entre el 2 y el 3 de mayo.

Asimismo, el organismo calificó esta situación como una "efeméride astronómica normal para la época del año". El desplazamiento de la radiación directa a través de la geografía venezolana genera, de manera natural, una subida notable en los termómetros ambientales durante los próximos dos meses.

Recomendaciones ante el aumento de temperatura

Ante el aumento de calor, el Inameh difundió una serie de medidas preventivas para reducir el impacto en la salud de los ciudadanos. La institución enfatizó la importancia de elevar la ingesta de líquidos para asegurar una hidratación correcta.

Asimismo, se recomendó evitar la exposición solar prolongada, con especial énfasis en el bloque horario que va desde las 10:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., momento de mayor intensidad de radiación.

El instituto recordó que este periodo de altas temperaturas es un ciclo recurrente en el calendario meteorológico del país. Para mantener el monitoreo de las condiciones climáticas y recibir alertas en tiempo real, se instó a la población a consultar exclusivamente las redes sociales y plataformas oficiales de la institución.

