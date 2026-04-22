Julio César León Heredia asume la presidencia del INH en sustitución de Antonio el "Potro" Álvarez

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Julio César León Heredia fue nombrado presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en sustitución de Antonio el "Potro" Álvarez.

Heredia fue gobernador del estado Yaracuy desde 2008 hasta 2025, luego de varias reelecciones .

Posteriormente ejerció el cargo de ministro de Agricultura y Tierras hasta abril de 2026.

Por su parte, Antonio Álvarez, conocido como el "Potro", dirigió el INH desde diciembre de 2018. Anteriormente ejerció el cargo de ministro del deporte de 2014 a 2015.

Otros nombramientos en Gaceta Oficial de fecha 20 de abril

El nombramiento del nuevo presidente del INH se realizó a través del decreto N° 5.324 firmado por la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez.

También se designó a Edgar Alejandro Melo Rodríguez como presidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC).

Juan Carlos Amarante León, fue nombrado Superintendente Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP), bajo el mismo decreto.

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