Lanzan oferta de boletos aéreos en $40 para Margarita: fechas disponibles

Por Genesis Carrillo
Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 10:50 pm
La aerolínea venezolana, Aeropostal, anunció el lanzamiento de una tarifa especial de 40 dólares para la ruta Caracas - Porlamar - Caracas, con el objetivo de dinamizar el turismo nacional y facilitar el traslado hacia el estado Nueva Esparta.

A partir del próximo martes 19 de mayo, la aerolínea activará nuevas frecuencias de vuelo, permitiendo a los usuarios planificar sus viajes a mitad de semana. 

Las operaciones se llevarán a cabo todos los martes y miércoles bajo el siguiente itinerario:

Ruta Caracas – Porlamar:

  • Salida: 08:30 a.m.
  • Llegada: 09:15 a.m.

Ruta Porlamar – Caracas:

  • Salida: 10:00 a.m.
  • Llegada: 10:45 a.m.

Reserva y contacto

La oferta busca brindar una experiencia de vuelo accesible y de calidad. Los interesados en aprovechar esta tarifa de promoción pueden gestionar sus boletos a través de los siguientes canales oficiales: 0500-AVIONES (0500-2846637); por el WhatsApp: +58 422-7153913 o visitando directamente las oficinas comerciales de la aerolínea.

