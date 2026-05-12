Lanzan oferta de boletos aéreos en $40 para Margarita: fechas disponibles

La aerolínea venezolana, Aeropostal, anunció el lanzamiento de una tarifa especial de 40 dólares para la ruta Caracas - Porlamar - Caracas, con el objetivo de dinamizar el turismo nacional y facilitar el traslado hacia el estado Nueva Esparta.
A partir del próximo martes 19 de mayo, la aerolínea activará nuevas frecuencias de vuelo, permitiendo a los usuarios planificar sus viajes a mitad de semana.
Las operaciones se llevarán a cabo todos los martes y miércoles bajo el siguiente itinerario:
Ruta Caracas – Porlamar:
- Salida: 08:30 a.m.
- Llegada: 09:15 a.m.
Ruta Porlamar – Caracas:
- Salida: 10:00 a.m.
- Llegada: 10:45 a.m.
Reserva y contacto
La oferta busca brindar una experiencia de vuelo accesible y de calidad. Los interesados en aprovechar esta tarifa de promoción pueden gestionar sus boletos a través de los siguientes canales oficiales: 0500-AVIONES (0500-2846637); por el WhatsApp: +58 422-7153913 o visitando directamente las oficinas comerciales de la aerolínea.