Llega otro vuelo con venezolanos repatriados desde EEUU: reportan niños entre los pasajeros

Este miércoles arribó al país un nuevo vuelo de repatriación con la misión Vuelta a la Patria, provenientes desde Estados Unidos (EEUU).

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio de Interior, Justicia y Paz, informó sobre el arribo y los venezolanos a bordo del vuelo 72, en el que llegaron a Venezuela cuatro niñas.

Venezolanos repatriados desde Estados Unidos

De acuerdo con la información proporcioanda por el ministerio, arribó al aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, un nuevo vuelo del Plan Vuelta a la Patria.

En este vuelo un total de 217 venezolanos regresaron al país, entre ellos hay 209 hombres y 04 mujeres, quienes provienen de EEUU, en este mismo vuelo regresaron al país 4 niñas venezolanas.

Arriba vuelo de repatriación a Maiquetía

A los venezolanos que llegaron a Maiquetía este miércoles 1 de octubre, los recibieron diversas comisiones de seguridad del Estado.

Asimismo, el personal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), personal del ministerio de Salud, quienes realizaron la supervisión de protocolos de protección, atención y seguridad aplicados a los venezolanos repatriados.

