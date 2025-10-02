En imágenes: así arrancan las Navidades en Caracas y el resto del país

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 1º de octubre, se inició en el país la Navidad con el encendido de luces, actividades musicales y culturales.

Así lo informó la alcaldesa de Caracas, Carmén Meléndez, desde la Plaza El Venezolano, ubicada en el centro de la capital venezolana.

También “encendimos la Cruz del Waraira Repano desde la Plaza Bolívar y el ministro para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, nos sorprendió informándonos que las luces de todas las plazas del territorio nacional también encendieron sus luces”, indicó.

Enfatizó que con el inicio de la temporada decembrina “enviamos un mensaje de que Venezuela quiere la paz”, dijo Meléndez.