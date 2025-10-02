En imágenes: así arrancan las Navidades en Caracas y el resto del país

Este miércoles 1º de octubre, se inició en el país la Navidad con el encendido de luces, actividades musicales y culturales.
Así lo informó la alcaldesa de Caracas, Carmén Meléndez, desde la Plaza El Venezolano, ubicada en el centro de la capital venezolana.
También “encendimos la Cruz del Waraira Repano desde la Plaza Bolívar y el ministro para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, nos sorprendió informándonos que las luces de todas las plazas del territorio nacional también encendieron sus luces”, indicó.
Enfatizó que con el inicio de la temporada decembrina “enviamos un mensaje de que Venezuela quiere la paz”, dijo Meléndez.
Adelanto de la Navidad
El pasado 8 de septiembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó este lunes que a partir del 1º de octubre arranca la Navidad en Venezuela.
“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que no ha ido muy bien, para la economía, la cultura, la felicidad, y vamos a decretar desde el 1º de octubre la Navidad, otra vez”, indicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +”.
Aseguró que los venezolanos tienen derecho a celebrar con alegría esta época del año.
“Es la forma de defender el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría; nada ni nadie en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad”, enfatizó.
En tal sentido, reiteró que el país ha florecido y ha dado respuestas contundentes a cada prueba que se ha presentado.
“Nos hemos reinventado y de las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos”, dijo Maduro, en aquel momento.