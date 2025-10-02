Venezuela califica de “acto de piratería” el abordaje de Israel contra la Flotilla de la Libertad

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela denunció y condenó el abordaje de Israel contra la Flotilla de la Libertad, una acción que calificó de “acto de piratería”.

De acuerdo con medios internacionales, más de una veintena de embarcaciones israelíes han rodeado a la Flotilla y han iniciado el abordaje, los tripulantes han insistido en que es una misión "pacífica" que no supone un peligro para la seguridad de Israel.

“Este abordaje militar en aguas internacionales expone, una vez más, la naturaleza criminal del régimen sionista, que ataca una misión civil y pacífica cuyo único propósito era llevar 5.500 toneladas de ayuda humanitaria a un pueblo palestino sometido al hambre y al exteriminio”, indicó el Estado venezolano, en un comunicado difundido por el canciller de la República, Yván Gil.

Aseguró que el “bloqueo a la ayuda humanitaria” es una herramienta de guerra deliberada, la continuación del genocido por otros medios, “buscando aniquilar la inanición a la población para complementar sus bombardeos indiscriminados”.

“Resulta miserable y grotesco que quienes perpetran una limpieza étnica televisada se atrevan a calificar como ‘amenaza a la seguridad’ a barcos cargados de alimentos y esperanza”, agregó.

En tal sentido, enfatizó que la “única y verdadera amenaza para la paz mundial es el sionismo”.

“Una ideología colonialista y de apartheid que viola sistemáticamente el derecho internacional y la decencia humana”, señaló.

Ante esto, Venezuela expresó su solidaridad con el pueblo de Palestina, “hombres y mujeres que, arriesgando su propia seguridad, mantienen viva la llama de la humanidad frente a la oscuridad nazi-fascista”.