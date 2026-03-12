¿Los adultos mayores deben vacunarse contra la fiebre amarilla? Esto explica la ministra de Salud

Suscríbete a nuestros canales

La vacunación contra la fiebre amarilla en Venezuela avanzó este ha avanzado bajo criterios técnicos específicos, por lo que la ministra del Poder Popular para la Salud, Nurami Gutiérrez, aclaró dudas sobre el alcance de la inmunización y restricciones de edad para la aplicación de la dosis.

Durante su intervención en el programa A Pulso, de Venezolana de Televisión (VTV), Gutiérrez fue enfática al señalar que el grupo de adultos mayores no debe someterse a este proceso, incluso si nunca recibieron la dosis anteriormente.

"Después de los 59 años no debe vacunarse nadie, ni siquiera que no esté vacunado, los efectos colaterales de la vacuna en personas mayores de 59 años, los adultos mayores de 60 o más pueden ser tan graves como la enfermedad", puntualizó la ministra.

Recomiendan reforzar vacunas a quienes ya fueron inmunizados

Asimismo, descartó la necesidad de refuerzos para quienes ya fueron inmunizados en el pasado, e indicó que el riesgo de complicaciones, conocido como efecto vaccinal, desaconseja la práctica:

"Esa gente no se vacuna y no se revacuna porque no siempre ocurre, pero puede ocurrir que el efecto vaccinal que así se llama sea similar a la enfermedad, entonces ese riesgo no se tiene por qué abrir", apuntó la ministra.

Estados priorizados en el plan de vacunación

El plan de vacunación inició en cuatro estados específicos donde se detectó circulación del virus a través de diagnósticos de laboratorio. El despliegue abarcó inicialmente 22 parroquias. La ministra explicó que el brote se desplaza a través de reservorios naturales en zonas boscosas.

"Seguramente quien pasó por ahí y metió el brote en Venezuela fueron los monos, los que atraviesas las fronteras son los monos que son reservorios del virus", puntualizó la funcionaria.

El cronograma de salud estima que las labores en estas zonas demorarán entre tres y cuatro meses antes de extenderse a los estados fronterizos y contiguos que comparten los corredores de desplazamiento de la fauna silvestre.

