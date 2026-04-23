María Corina Machado: El presidente Trump está del lado de la gente en Venezuela

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Durante una entrevista en Portugal, la dirigente opositora María Corina Machado, afirmó que no tiene dudas que el gobierno de EEUU, "está del lado de la gente".



"El presidente Trump está del lado de la gente y de la democracia en Venezuela. No tengo duda y estamos avanzando”, dijo.



Machado dijo que también espera esa nación europea "este del lado de los ciudadanos".



En medio del nuevo escenario político, Machado refuerza el respaldo internacional como pieza clave, dejando claro que el apoyo de Estados Unidos forma parte del camino que está construyendo.

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