La red Escuderos por Venezuela superó los 107.000 voluntarios en el estado Zulia tras la juramentación de 2.000 nuevos integrantes encabezada este sábado por el dirigente político Lester Toledo en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), en Maracaibo.

Con este acto concluyó un despliegue de cinco meses por los 21 municipios, más de cien parroquias y 2.460 kilómetros de la región zuliana, enfocado en la organización territorial y la defensa del voto.

Defensa electoral y viaje a Guanare

Durante la actividad, Toledo explicó que la estructura busca resguardar mesas y centros de votación y articularse con la campaña de María Corina Machado y el bloque opositor, según lo refiere una NDP.

Asimismo, informó que acompañará al cardenal Baltazar Porras, a Edmundo González y a María Corina Machado en una peregrinación al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, en Guanare, con el propósito de reclamar la excarcelación de los presos políticos.

Lineamientos de Zulia del Futuro

En el cierre en Maracaibo, el dirigente expuso las bases de su propuesta Zulia del Futuro para transformar servicios públicos, seguridad y producción.

En el área educativa, planteó paneles solares, conectividad satelital, laboratorios, formación técnica, cursos de inteligencia artificial y entrega de equipos a los alumnos.

En salud y seguridad, propuso hospitales digitalizados e interconectados, además del uso de drones, sensores, cámaras con reconocimiento facial y tecnología térmica.

Para el campo y la infraestructura, mencionó datos climáticos en tiempo real, modernización de carreteras y recuperación eficiente de la actividad petrolera.

Balance regional y rumbo a 2027

Tras recorrer la entidad, Toledo afirmó que el deterioro de escuelas, hospitales, vías y servicios públicos contrasta con el ánimo participativo de los zulianos, y señaló que la organización proyecta ampliar su actividad política y electoral hacia 2027.

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