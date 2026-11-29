El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó que este domingo 29 de noviembre de 2026 predominarán condiciones estables, aunque con nubosidad y lluvias en distintas entidades.

Durante la mañana predominarán condiciones meteorológicas estables, con cielo de parcial a despejado en la mayor parte del país.

Sin embargo, se estima desarrollo nuboso productor de lluvias o lloviznas en zonas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, noreste de Monagas, Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, Andes y Zulia.

Asimismo, precipitaciones débiles en zonas montañosas de Miranda, la Región Insular y este de Falcón.

En horas de la tarde y la noche se mantendrá cielo de parcialmente nublado a fragmentado, alternando con zonas despejadas en buena parte del territorio nacional.

Además, se prevé el incremento de mantos nubosos que generarán precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Bolívar, Amazonas, región central, llanos occidentales, Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima en la Gran Caracas?

Mientras que para la Gran Caracas, el Inameh estima nubosidad de parcial a fragmentada con algunas lloviznas en zonas de montañas.

Para la tarde y noche se prevén lluvias o lloviznas leves sobre la entidad.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21°C y una máxima que podría alcanzar los 32°C en La Guaira.

En el resto del país, las temperaturas máximas llegan a 39 °C en Coro, Ciudad Bolívar, Guayana Esequiba e Isla de Aves, seguidas de 38 °C en Maracaibo y Puerto Ayacucho, mientras la mínima más baja se ubica en Mérida con 7 °C.

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