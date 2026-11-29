El encarecimiento de las motocicletas de menor cilindrada y los costos acumulados en los puertos marcan el balance del sector en Venezuela entre enero y septiembre, período en el que las 20 empresas afiliadas a la Asociación de Industriales, Fabricantes y Ensambladores de Motociclos de Venezuela (Aifem) comercializaron 334.270 unidades frente a las 451.880 del mismo lapso del año anterior, lo que equivale a una caída de 26 %.

La presidenta ejecutiva de Aifem, Xiomara Hoyos, explicó en declaraciones a Unión Radio que una moto básica de 125 centímetros cúbicos solía rondar los 950 dólares, mientras que hoy las opciones de 125 o 150 centímetros cúbicos cuestan 1.300 dólares en el país.

Al referirse al impacto en el comprador, señaló: "Aumentó bastante para una persona que no tiene los medios".

Costos portuarios y postura sobre las multas

De acuerdo con el planteamiento del gremio, el alza responde en buena medida a las dificultades para nacionalizar la mercancía en los puertos. Sobre ese punto, la vocería indicó: "Cuando las motos se encuentran en los puertos sin poder nacionalizar, eso en costos son 280 dólares diarios por contenedor", precisó.

Más allá del factor comercial, Hoyos coincidió en la necesidad de aplicar multas cuando se infringe la normativa vial y valoró de manera positiva que varias alcaldías ejecuten sanciones.

A su juicio, "es importante que, si se infringe la ley, se multe", ya que "si aquí no hay una consecuencia, también las personas no corrigen".

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