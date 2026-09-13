Más de 6 millones de estudiantes inician el año escolar 2026-2027 este lunes en Venezuela

El nuevo año escolar 2026-2027 iniciará formalmente este lunes 14 de septiembre en todos los niveles y en todo el territorio nacional, marcando la reapertura de planteles públicos y privados para recibir a una matrícula de 6.009.254 estudiantes, según informó el Ministerio del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez.

El retorno a las aulas dará inicio al primer momento pedagógico, el cual se mantendrá activo hasta mediados de diciembre, dando paso al cronograma establecido por el órgano rector de la educación.

Durante el mes de septiembre se llevará a cabo el proceso de diagnóstico educativo y la consolidación de los acuerdos de convivencia y paz dentro de las comunidades escolares.

Listas escuelas de La Guaira

En el estado La Guaira, la entidad más impactada por los terremotos del pasado 24 de junio, las autoridades confirmaron la habilitación de 239 planteles educativos listos para recibir a los estudiantes tras intensos trabajos de rehabilitación durante el receso vacacional.

Asimismo, para garantizar el derecho a la educación de los alumnos pertenecientes a las infraestructuras que sufrieron daños severos, el Ministerio de Educación y la Gobernación desplegaron un plan de rezonificación que contempla la reubicación de la matrícula de al menos 50 escuelas hacia planteles cercanos y espacios adaptados, priorizando el soporte socioemocional de los niños y adolescentes tras la contingencia.

Calendario oficial

Vacaciones decembrinas: El primer tramo de actividades finalizará el 14 de diciembre para dar inicio al receso festivo de fin de año.

Asuetos del segundo momento: El calendario escolar contempla los descansos correspondientes a Carnaval para el 8 y 9 de febrero de 2027, y la Semana Santa fijada para el 25 y 26 de marzo.

Cierre del año escolar: El tercer y último momento pedagógico se extenderá del 3 de mayo al 16 de julio de 2027. Los actos de graduación y promoción se realizarán entre el 26 y 28 de julio, para dar por finalizado oficialmente el ciclo escolar el 30 de julio de 2027.

Las autoridades educativas y regionales han desplegado planes de acompañamiento y adecuación de la infraestructura escolar para asegurar el desarrollo regular de la actividad lectiva en todo el país.

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