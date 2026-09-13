Detienen a una mujer y a su pareja por quemar a un niño de 10 años: vecinos alertaron a Poliaragua

Funcionarios de la Policía del estado Aragua aprehendieron a una mujer y a su cónyuge tras ser acusados de infligir graves quemaduras en el rostro a un niño de 10 años.

Medios locales reseñaron que el atroz hecho se registró en el interior de una vivienda ubicada en el callejón El Cují del sector Portachuelo, en La Victoria, municipio José Félix Ribas, donde la madre del menor, identificada como Francis del Valle Natera Munares, de 33 años de edad, arrojó una olla con granos hirviendo directamente contra la cara del infante, provocándole severas lesiones en la zona frontal, el lateral del rostro y la región ocular.

Durante el ataque, la pareja de la mujer y padrastro de la víctima, Oscar Alfonzo Aponte Velásquez, también de 33 años, omitió prestarle auxilio al niño y se opuso activamente a que fuera trasladado a un centro de asistencia médica para recibir atención de urgencia, reportó El Aragueño.

Los vecinos notificaron a los efectivos de Poliaragua para que intercedieran en el inmueble.

Las comisiones de la policía regional acudieron al sitio para arrestar a los dos implicados y ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Simultáneamente, representantes del Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente asumieron la custodia y el resguardo integral del afectado, garantizando los cuidados médicos indispensables y la asistencia legal correspondiente.

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