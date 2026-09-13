Detalles sobre tiroteo que cobró la vida de un venezolano: desconocido le disparó varias veces en vía pública

Un hombre venezolano, de 30 años de edad, fue asesinado a tiros durante un ataque ocurrido durante la madrugada del pasado jueves en Estación Central, en Santiago de Chile.

El hecho ocurrió cerca de las 12:20 de la medianoche, en la calle Obispo Javier Vásquez, cerca de las avenidas Padre Alberto Hurtado y Nicasio Retamales.

Venezolano asesinado a tiros en Chile

De acuerdo con el reporte de BioBioChile, un hombre se habría acercado hasta la víctima para propinarle múltiples disparos.

El afectado cayó herido en la acera y, cuando ya se encontraba en el suelo, el homicida habría realizado más disparos para rematarlo.

Uno de los acompañantes de la víctima comenzó a detener vehículos para pedir ayuda. Finalmente, consiguió auxilio del conductor de una camioneta particular, quien trasladó al herido hasta un hospital de la localidad.

Lamentablemente, el hombre murió producto de la gravedad de sus lesiones.

Investigan fatal tiroteo

La víctima fue identificada como un ciudadano venezolano de 30 años, quien no mantenía antecedentes policiales.

En el sitio del suceso se hallaron al menos ocho casquillos de bala calibre nueve milímetros. Fiscalía ECOH y el OS9 de Carabineros quedaron a cargo de la investigación.

Al respecto, el fiscal Eduardo Pontigo señaló que “una persona se acerca hacia ella (la víctima) y procede a propinarle diversos impactos balísticos en su contra y en definitiva le provoca la muerte”.

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