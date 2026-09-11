Enfermero detenido por abusos contra su bebé y pacientes inconscientes: llamó a su esposa para confesar los delitos

Un enfermero de Texas resultó detenido después de que su esposa lo acusara ante la policía por el presunto abuso sexual contra su bebé y con pacientes inconscientes del hospital donde trabajaba.

El incidente se registró en Universal City. El acusado, Jesse Daniel Skaggs, de 32 años de edad, habría confesado su responsabilidad en el incidente con el infante, el cual ocurrió en enero de 2025, cuando el bebé tenía seis meses. Actualmente, el menor tiene 2 años.

Este lunes, la mujer llamó a las autoridades y les informó que, durante una llamada con Skaggs, el hombre le había confesado que había colocado las manos del bebé sobre su pene erecto.

Llamó a su esposa para confesar los abusos

Los agentes posteriormente llevaron a Skaggs hasta el Departamento de Policía de Universal City. Según la declaración jurada, en donde el hombre admitió haber cometido el acto.

Posteriormente, de acuerdo con la información citada por Univisión, la esposa de Skaggs informó a los agentes que el hombre también le había confesado haber agredido sexualmente a dos pacientes inconscientes mientras trabajaba como enfermero.

La declaración jurada no identifica el hospital donde supuestamente ocurrieron esos hechos, reseñó Univisión.

Además, Skaggs no enfrenta actualmente cargos por las acusaciones relacionadas con esos pacientes, según los documentos judiciales.

Fijan fianza al enfermero

Sin embargo, los registros de la Junta de Enfermería de Texas mostraron que Skaggs obtuvo su licencia como enfermero práctico en 2016 y como enfermero registrado en 2020. Ambas licencias fueron renovadas en mayo y son válidas hasta el 31 de mayo de 2028.

Un magistrado del condado de Bexar firmó la madrugada del martes una orden de arresto contra Skaggs por contacto sexual indebido con un menor, un delito grave de segundo grado.

El acusado permanece en la cárcel del condado de Bexar y su fianza quedó establecida en 125 mil dólares.

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