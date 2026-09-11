Abogada tras las rejas por estafa con trámites migratorios: así engañó a más de 100 solicitantes

Una abogada de Houston está acusada formalmente por una estafa contra inmigrantes, quienes buscaban permisos de trabajo y visas.

Un gran jurado federal adscrito al Distrito Sur de Texas señaló a la mujer por cobrar a inmigrantes que buscaban los documentos y quienes recibieron permisos falsos y números de referencia correspondientes a otros casos.

En concreto, la abogada Alla Nowowiejski, de 44 años de edad, enfrenta cargos de fraude postal y formulación de declaraciones falsas ante agencias del gobierno estadounidense.

Engañó a 100 inmograntes con trámites falsos de documentos estadounidenses

Nowowiejski fue detenida y compareció inicialmente ante el juez magistrado federal Richard Bennett. De acuerdo con la relación de hechos presentada por los fiscales, cerca del 17 de diciembre de 2024, la acusada aceptó pagos de sus clientes para ayudarlos a establecer o modificar su estatus laboral, así como para presentar solicitudes de visas de trabajo.

Sin embargo, en algunos casos nunca habría enviado las solicitudes y, en otros, las habría presentado solo de manera parcial, reseñó Univisión.

La acusación también detalló que la abogada entregó documentos falsos y números de referencia vinculados con trámites migratorios activos que no correspondían a sus clientes.

Con esa información, les hizo creer que las autoridades de Inmigración estaban procesando sus solicitudes.

La investigación comenzó con la intervención de la Oficina del Alguacil del Precinto 1 del condado Harris. Los detectives determinaron que más de 100 personas habrían sido afectadas por el supuesto esquema y advirtieron que podría haber más víctimas en la comunidad.

Abogada enfrenta condena de 20 años de prisión

“Los inmigrantes ya enfrentan muchos desafíos, y lo último que necesitan es ser manipulados por un abogado que los engaña”, dijo el Alguacil Rosen.

Explicó que su oficina intervino para investigar el caso y evitar que la acusada continuara afectando a integrantes de esa comunidad.

Rosen pidió a las personas que hayan contratado a Nowowiejski y crean haber sido víctimas comunicarse con la Oficina del Alguacil del Precinto 1. La dependencia indicó que atiende a todas las personas, sin importar su estatus migratorio.

La investigación fue realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos, con apoyo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y de la Oficina del Alguacil del Precinto 1 del condado Harris. El fiscal federal adjunto Thomas Carter está a cargo de la acusación.

Si es declarada culpable, Nowowiejski podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión federal, una multa máxima de 250 mil dólares, además de perder para siempre su licencia para poder ejercer.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube