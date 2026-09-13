En video: caos y pánico tras colapso de las sillas voladoras en Bolívar que dejó siete heridos este fin de semana

Al menos siete personas resultaron heridas, en su mayoría menores de edad, tras registrarse el desprendimiento de la atracción mecánica conocida como "las sillas voladoras" dentro de un parque en la población de El Callao, al sur del estado Bolívar.

Medios locales reportaron que el incidente ocurrió cerca de las 10:20 de la noche de este sábado en las instalaciones del circo Los Hermanos Ayala, ubicado en el sector Los Próceres, desatando la angustia entre decenas de familias que se encontraban en el lugar.

En las secuencias audiovisuales difundidas en redes sociales se observa el escenario de tensión vivido instantes después del accidente, registrando la estructura metálica completamente colapsada sobre el suelo y el desespero de los asistentes mientras intentaban socorrer a las víctimas.

Ante la emergencia, las personas presentes actuaron con rapidez para evacuar a los afectados y trasladarlos en vehículos particulares hacia los centros médicos más cercanos de la localidad.

De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas sufrieron laceraciones y contusiones leves.

El parque de atracciones sumaba aproximadamente un mes de operaciones en la zona sur de la entidad, por lo que la colectividad del municipio El Callao solicita la pronta intervención de las autoridades locales y los cuerpos de gestión de riesgo para inspeccionar las condiciones de seguridad del recinto, determinar las causas de la falla estructural y establecer las responsabilidades correspondientes.

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