Mesa de Diálogo Laboral: Delcy Rodríguez se reunió con los sindicatos este 7 de mayo

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, tuvo un encuentro este jueves con los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales.

Del encuentro participaron también el vicepresidente sectorial de Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez; el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, así como Carlos Alexis Castillo, ministro del Trabajo, y Eduardo Piñate comisionado del diálogo.

Consensos laborales y sociales

La reunión de hoy, ratifica el compromiso del Gobierno para alcanzar los consensos necesarios a fin de estabilizar la economía en el país.

Cabe destacar que también estuvieron presentes representantes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); de la Alianza Sindical Independiente (ASI); y de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep).

Renacer 2026

El encuentro de este jueves formó parte de las bases programáticas del 'Renacer 2026', con el fin de garantizar el bienestar de los trabajadores venezolanos.

Por su parte, la mandataria compartió un mensaje en el que asegura que cree en un "proyecto distinto al proyecto antiVenezuela del extremismo".

En este sentido resalta que "creo en el proyecto de hacer justicia y de corregir todas las desigualdades, toda la injusticia social que se ha derivado del extremismo contra Venezuela".

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