Una interrupción técnica en los sistemas operativos de la operadora Movistar Venezuela mantiene restringido este martes 17 de noviembre el procesamiento de recargas de saldo tanto a través de las entidades bancarias como mediante su herramienta digital Mi Movistar.

Mediante un aviso oficial divulgado en su perfil institucional de la red social X, la compañía de telecomunicaciones notificó que su personal de ingeniería ya se encuentra desplegado para diagnosticar y corregir el fallo que compromete la operatividad de dichos canales de pago.

“Nuestros equipos se encuentran trabajando para solventar una incidencia en nuestras plataformas que afecta las recargas a través de la banca y la App Mi Movistar”, puntualizó la empresa en su mensaje.

De igual manera, la operadora extendió disculpas a su cartera de clientes por las molestias derivadas de esta contingencia y reiteró su compromiso de restablecer la continuidad del servicio a la brevedad posible.

Hasta el cierre de este reporte, la compañía no ha estimado un lapso específico para la normalización total de las transacciones ni ha precisado si la falla incide en otras prestaciones de su red móvil o de datos.