¡Nuevo acuerdo! BDT anuncia financiamiento para este grupo de emprendedores: conozca la ruta

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Este martes 24 de marzo se informó sobre un acuerdo suscrito entre el Banco Digital de los Trabajadores y el ministerio de Cultura, con el fin de fortalecer la producción comercialización de artesanía.

“La presidenta nos dio unas instrucciones en la entrega del Premio Nacional de Cultura y hoy vemos en papel los acuerdos. Estamos trabajando por nuestro pueblo”, indicó el ministro Raúl Cazal.

¿Cuál será la ruta para otorgar financiamiento?

El presidente del BDT, Sergio Lotartaro explicó que la ruta de trabajo comprende la realización de ferias artesanales y la entrega de financiamiento a creadores y creadoras del país, para potenciar su capacidad productiva.

La reunión también contó con la participación de Aracelis García, presidenta de la Fundación Red de Arte y coordinadora nacional del Movimiento Corazón Artesano, informó MinCultura en su web.

La reunión se llevó a cabo en las oficinas del Banco Digital de los Trabajadores, en Caracas.

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