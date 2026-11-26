El ministro de Ciencia y Tecnología, Yván Gil, tuvo un encuentro con representantes de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) con el objetivo de fortalecer los sistemas productivos de ambas naciones.

A través de su canal en la plataforma Telegram, el ministro venezolano brindó detalles al respecto.

Acuerdo entre Venezuela y Brasil

De acuerdo con la información proporcionada por Gil, sostuvo un encuentro con el director ejecutivo de Investigaciones y Desarrollo, Clenio Pillon, y el jefe de Supervisión Científica Internacional de EMBRAPA, Paulo Eduardo de Melo.

Asimismo, señaló que este encuentro "abre oportunidades de cooperación e intercambio científico y tecnológicos para fortalecer las capacidades productivas".

Destacando que así se puede "avanzar hacia la soberanía agroalimentaria, en línea con el plan Venezuela Alimenta", el cual es impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

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