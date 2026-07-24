Nuevo ajuste del pasaje urbano tiene fecha: detalles

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El sector del transporte pospuso el aumento del pasaje urbano previsto para este mes de julio, con motivo de la emergencia provocada por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

A finales de mayo, los transportistas habían acordado indexar mensualmente la tarifa al equivalente de 0.25 dólares, calculados según la tasa del Banco Central de Venezuela.

Sin embargo, José Luis Trocel, coordinador del Comando Intergremial del Transporte, explicó que la suspensión fue acordada internamente, después de evaluar la magnitud de la emergencia nacional.

¿Cuándo se realizará el aumento del pasaje?

Durante una entrevista con Fedecámaras Radio, Trocel informó que fueron varios los trabajadores del sector en La Guaira quienes también resultaron afectados por el desastre natural.

Ante la situación, los profesionales del volante acordaron posponer el aumento del pasaje hasta el hasta el próximo 1 de agosto.

“Los transportistas más afectados son del estado de La Guaira. En Caracas y en los otros seis estados donde se sintió el sismo no hay tanta afectación para los transportistas. Pero en La Guaira, de hecho, murió un compañero de la línea”, expresó el dirigente gremial.

Unidades de transporte dañadas por el terremoto en La Guaira

Añadió que, de igual manera, múltiples unidades resultaron dañadas en La Guaira, aunque evitó revelar una cifra, debido a que el gremio avanza con un censo.

Trocel destacó la participación de los transportistas en las labores de apoyo a las zonas más golpeadas por los sismos.

“Muchas unidades de transporte público se destinaron para llevar a rescatistas, médicos y personas hasta los distintos refugios. Asimismo, varias de las oficinas de las empresas de transporte público se convirtieron en centro de acopio para los damnificados”, remarcó el dirigente del gremio.

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