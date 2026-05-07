Nuevo vuelo: llegan más de 160 venezolanos repatriados desde Miami este 6 de mayo

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Este miércoles 6 de mayo un total de 161 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami EEUU.

De acuerdo a una publicación en la plataforma Telegram del Ministerio de Interior y Justicia, indicó que en el vuelo llegaron 110 hombres, 32 mujeres, 4 adolescentes y 15 niños, de quienes no especificó edad o sexo.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde fueron recibidos por funcionarios de distintos cuerpos policiales, incluyendo el Servicio de Inteligencia, el de Investigaciones Científicas y la Policía Nacional Bolivariana.

"Tras pisar tierra firme, los migrantes transitaron por el túnel migratorio, donde recibieron atención personalizada" indicó el mensaje al detallar que se realizaron entrevistas y evaluaciones médicas integrales antes de ser trasladados a sus hogares.

Se trata del vuelo número 141 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes en enero del año pasado.

Cuatro familias

La tardes de este martes 5 de mayo, la Gran Misión Vuelta a la Patria anunció el retorno de cuatro grupos de familias migrantes, entre ellos cinco adultos y cinco niños.

De acuerdo a una publicación en la red social Telegram, la organización social destacó que esto fue posible por el trabajo conjunto con los organismos de seguridad del Estado venezolano y la Organización Internacional para Migraciones.

Cada niño que retorna es “un acto de amor y justicia”, cuando todos trabajamos de la mano por el bienestar de la infancia.

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