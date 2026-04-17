Oliver Blanco: ¿Cuánto tardará Venezuela en reactivar sus servicios consulares en EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

El vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, ofreció detalles sobre el proceso de restablecimiento de la presencia diplomática de Venezuela en Estados Unidos.

Tras siete años de clausura, Blanco calificó el estado actual de los nexos como un "reseteo desde cero", advirtiendo que, aunque la misión ya está instalada, la normalización total de los servicios e infraestructura podría extenderse por más de un año.

Infraestructura en crisis y plazos de recuperación

Una delegación venezolana, encabezada por el embajador Félix Plasencia (Encargado de Negocios), realizó recientemente una visita de inspección para evaluar el deterioro de las sedes diplomáticas. Los resultados preliminares sugieren dos tiempos de ejecución distintos:

Servicios Consulares: Su reactivación se estima en un horizonte de meses . El enfoque inicial está en la validación de salvoconductos y permisos de viaje para asegurar que sean reconocidos por aerolíneas y terceros países.

Recuperación de sedes: La restauración física de los inmuebles podría tardar entre un año y 18 meses, según los diagnósticos técnicos de las empresas consultadas.

El factor operativo: Licencias y logística

Blanco subrayó que el avance no depende únicamente de la voluntad política, sino de solventar nudos logísticos derivados de las sanciones. Actualmente, la misión opera bajo una licencia específica que permite gestionar aspectos básicos, como la apertura de cuentas bancarias, indispensables para el funcionamiento administrativo de cualquier embajada.

"No quisiera dar una fecha específica para no generar falsas expectativas, pero estamos trabajando a todo nivel para reactivar los servicios cuanto antes", concluyó el funcionario en entrevista para Onda La Superestación.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube