¡Pendientes! Así queda el cronograma de distribución de gasolina subsidiada del 20 al 26 de abril

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A partir de este lunes 20 de abril, inicia un nuevo cronograma de distribución de gasolina subsidiada para todos los conductores.

El sistema se mantiene bajo la modalidad de terminal de número de placa a través de la Plataforma Patria

Cronograma del 20 al 26 de abril

El suministro para vehículos particulares (cupo de 120 litros) y motocicletas (60 litros) queda distribuido de la siguiente manera:

Lunes 20 de abril: Placas que terminan en 7 y 8 .

Martes 21 de abril: Placas que terminan en 9 y 0 .

Miércoles 22 de abril: Placas que terminan en 1 y 2 .

Jueves 23 de abril: Placas que terminan en 3 y 4 .

Viernes 24 de abril: Placas que terminan en 5 y 6 .

Sábado 25 de abril: Placas que terminan en 7 y 8 .

Domingo 26 de abril: Placas que terminan en 9 y 0.

Métodos de Pago y Recordatorios

El pago de la gasolina subsidiada es estrictamente electrónico a través del sistema BiopagoPDV del Sistema Patria.

Recuerda que para que se te asigne el cupo, debes tener saldo positivo en tu Monedero Bolívar Digital o realizar la transferencia de fondos previa a la visita a la estación.

Gasolina "Súper Premium" de 97 octanos

Se mantiene el plan piloto en Caracas con estaciones exclusivas para este combustible de alto octanaje, aunque con cambios importantes detectados esta semana:

Estaciones Habilitadas

Las Mercedes

Tamanaco

Blandín (frente al San Ignacio)

La Floresta

Altamira

El Hatillo

Terrazas del Club Hípico

Terrazas del Ávila.

Debido a una baja en la afluencia de clientes en estos puntos (que solo aceptan divisas en efectivo), PDVSA ha comenzado a adecuar algunas de estas estaciones para volver a vender también la gasolina estándar a $0,50, buscando optimizar la operatividad y evitar la merma de trabajadores.

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