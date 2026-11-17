La delegación de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 sostuvo una ronda de conversaciones con destacados especialistas de la industria de los hidrocarburos en el país, con el propósito de analizar la nueva etapa del sector energético iniciada tras las reformas de 2026 y promover mecanismos de transparencia y seguridad jurídica que impulsen la recuperación económica de Venezuela.

En el encuentro participaron los expertos Francisco Monaldi, Juan Szabo y Gustavo Roosen, quienes aportaron importantes observaciones técnicas sobre los cambios recientes en la materia petrolera nacional, según lo revelado en NDP.

Actualización diagnóstica y participación privada

Durante la reunión, el diputado Jorge Millán explicó que el espacio permitió actualizar los diagnósticos sobre la industria, a la que calificó como la columna vertebral de la economía venezolana.

Recordó que el parlamento de 2015 promovió en su momento una reforma de ley orientada a la modernización y apertura a nuevas inversiones, pasos que actualmente se reflejan en la incorporación de capital privado y de importantes empresas energéticas internacionales.

Enfatizó que escuchar a los especialistas permite vigilar que la reactivación petrolera ocurra con eficiencia y rendición de cuentas, asegurando que la información sea accesible para todos los ciudadanos y sirva como motor para superar la profunda crisis económica.

Gobernabilidad, inversión y confianza electoral

Por su parte, la jefa de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo, Dinorah Figuera, señaló que desde el 3 de enero se ha transitado una hoja de ruta enfocada en la gobernabilidad y el bienestar social.

Figuera destacó que, en conversaciones sostenidas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se subrayó la importancia de que la inversión petrolera se construya sobre bases legales sólidas y esté respaldada por la convocatoria a un proceso electoral nacional que brinde plena confianza al país.

De igual modo, Elías Matta, integrante de la fracción de diputados Democracia Parlamentaria, valoró positivamente los aportes técnicos recibidos e indicó que la Comisión Negociadora se encargará de recoger estas ideas para plantearlas en sus espacios de interlocución y avanzar hacia la obtención de los recursos que requiere la República para atender las demandas sociales de la población.

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