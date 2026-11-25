El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, manifestó una visión optimista sobre el futuro de Venezuela tras la presentación del Plan Venezuela Renace.

El representante del organismo considera que esta propuesta puede abrir nuevas oportunidades para impulsar la recuperación económica y avanzar hacia mejores perspectivas de desarrollo.

Díaz-Granados calificó el programa como una iniciativa que puede contribuir a la estabilización económica del país y sentar las bases para nuevos avances. A su juicio, el plan representa una oportunidad para promover cambios que favorezcan el crecimiento y permitan construir un panorama más favorable para Venezuela.

El directivo recordó la relación de Venezuela con el organismo multilateral, del que forma parte como país fundador y que mantiene vínculos con el territorio nacional desde 1970.

Asimismo, destacó la importancia de la integración regional y la cooperación entre naciones como elementos fundamentales para alcanzar objetivos económicos y sociales.

Díaz-Granados reiteró que la institución está dispuesta a trabajar con el Gobierno venezolano y otros sectores del país en propuestas que contribuyan a fortalecer la economía. El organismo también expresó su interés en acompañar las acciones que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo para la población.

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