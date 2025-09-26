Economía

Precio del dólar y euro BCV para el 29 de septiembre: así se cotizan las divisas

Por Yasmely Saltos
Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 06:30 pm
El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para el lunes 29 de septiembre, presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotiza en 175,84 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web

​​​​Mientras que el euro se tasa en 205,38 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país. 

 

