Esta marca de electrodomésticos reactiva su planta industrial en Venezuela: qué producirá y en dónde

Generará empleo y brindará a los consumidores productos de alta calidad

Por Genesis Carrillo
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 11:41 pm
El ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, anunció la reactivación de una planta de fabricación de electrodomésticos en el estado Aragua. 

“Estamos reactivando una planta emblemática de Maracay para que los venezolanos cuenten nuevamente con electrodomésticos producidos en nuestro propio país. La marca Tauro vuelve como símbolo de orgullo industrial y como garantía de precios justos para nuestro pueblo”, indicó Saab. 

Destacó que esta planta,que inició operaciones con inversión de capital nacional, estima una producción inicial de 200 mil ventiladores al año, como primera meta. 

Agregó que además de los ventiladores, se proyecta la recuperación progresiva de otras líneas de producción para consolidar a Tauro como una marca líder en la industria nacional. 

​La inversión en esta planta no solo beneficia a la industria, también genera empleo y brinda a los consumidores venezolanos acceso a productos de alta calidad y a precios competitivos, refiere VTV. 

