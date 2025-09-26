Maduro anuncia simulacro contra conflictos armados y catástrofes en todo el país: sepa cuándo

Suscríbete a nuestros canales

Ante los múltiples sismos de fuerte y moderada intensidad ocurridos en el occidente del país, realizarán un Simulacro Nacional de Protección Civil el próximo sábado 27 de septiembre con el objetivo de preparar a los venezolanos ante catástrofes naturales y conflictos armados.

Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la presentación del Balance de las Comunas, llevado a cabo en la Sala de Autogobierno de la Comuna "El Legado de Chávez", en el estado Miranda.

En este ejercicio participará el sistema de Protección Civil (PC), Bomberos, Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y el Poder Popular.

“Convocó a todo nuestro pueblo en perfecta unión popular-militar-policial para el sábado desde las nueve de la mañana en adelante (...) incorporando a todas las escuelas y liceos del país, el sistema hospitalario y de salud, para prepararnos a catástrofes naturales o ante cualquier conflicto armado que pudiera haber”, indicó Maduro.

Destacó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ya tienen las instrucciones para llevar a cabo esta actividad que permita activar los planes que tiene Venezuela ante cualquier situación no deseada.

Enjambre sismico

En las últimas siete horas del miércoles 24 de septiembre, se registraron al menos 10 terremotos y más de 21 réplicas al occidente del país, el movimiento telúrico de mayor intensidad fue de 7.2 grados de magnitud en el estado Zulia, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) explicó que estos movimientos telúricos se debieron por la activación de una falla tectónica de Occidente.