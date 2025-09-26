Expofevipan 2025 abre sus puertas en Caracas: es el evento más importante del sector panadero y pastelero

Suscríbete a nuestros canales

La ExpoFevipan 2025, un evento que se consolida año tras año, se presenta como la plataforma ideal para catalizar el impulso económico.

Con la participación de más de 100 empresas, la exposición busca no solo fortalecer las redes comerciales, sino también poner en valor la producción nacional y el talento emergente.

De acuerdo con información de sus canales oficiales y VTV, este encuentro se celebra en un espacio de 2.000 metros cuadrados para dar protagonismo a las empresas venezolanas.

ExpoFevipan 2025 amplia la producción nacional

La ExpoFevipan 2025 se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre en el Hotel Tamanaco, y la premisa principal es dar protagonismo a la producción venezolana. La entrada es completamente gratuita.

El presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Planificación y Afines (Fevipan), Tomás Ramos López, destacó el orgullo que representa que el evento cuente con un espacio de dos mil metros cuadrados dedicados exclusivamente a empresas del país.

El evento no solo se enfoca en el presente, sino que también mira hacia el futuro, con un énfasis especial en la formación de las nuevas generaciones. Ramos López subrayó que el sector está comprometido con la educación como motor de avance, y que la exposición servirá para atraer y nutrir a los nuevos talentos.

Marcas y productos presentes en la ExpoFevipan 2025

El periodista Nelin Escalante conversó con el representante de la empresa Monaca.

La marca cuenta con una línea de harina panadera industrial "Polar", la cual tiene más de 60 años en el mercado venezolano, con capital nacional.

Monaca es, además, propietaria de las marcas de harina de consumo masivo como Robin Hood y La Comadre. Otras marcas que dicen presente en la ExpoFevipan son: Tigo, Nestlé y Plumrose.

¿Cuál es el precio de la harina en Venezuela?

Hoy día, un saco de harina panadera industrial puede llegar a costar entre $30 y $40. Según el representante de Monaca, el precio se ha mantenido constante en el mercado.

Por su lado, Elsy Sánchez, directora ejecutiva de Fevipan, anunció la creación de la primera vitrina de exhibición nacional de repostería. Esta iniciativa reunirá a 12 de las principales escuelas del país, que realizarán elaboraciones en vivo para mostrar sus técnicas y procesos.

Será un espacio único para el aprendizaje y la inspiración, donde los asistentes podrán conocer de cerca el talento que existe en Venezuela.

