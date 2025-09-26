Pronóstico Inameh: lluvias y descargas eléctricas en 10 regiones este 26 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su pronóstico oficial para este viernes 26 de septiembre, alertando sobre condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio nacional. El reporte indica que varias zonas del país podrían experimentar lluvias de intensidad variable, acompañadas de descargas eléctricas.

Durante las próximas seis horas, se espera nubosidad parcial alternando con fragmentada, especialmente en zonas del sur y occidente del país. Además, se anticipa el avance de ondas tropicales que podrían intensificar las precipitaciones durante el fin de semana.

Pronóstico del Inameh: ¿en qué regiones se esperan lluvias?

Según el informe oficial, las lluvias se concentrarán en las siguientes regiones:

Guayana Esequiba

Bolívar

Amazonas

Andes

Lago de Maracaibo

Región Central (lloviznas aisladas)

Llanos Centrales

Miranda

Distrito Capital

Aragua

Carabobo

Llanos Occidentales

Zulia

En la Gran Caracas, que incluye Miranda, Distrito Capital y La Guaira, se prevé cielo parcialmente nublado en la mañana. Después del mediodía, se estima desarrollo nuboso con lluvias de intensidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y los 30 °C.

Influencia de ondas tropicales y evolución atmosférica

La Onda Tropical N° 38 se encuentra saliendo del país, mientras que la N° 40 se ubica al norte de Surinam. Por su parte, la Onda N° 41 se aproxima desde Cabo Verde y podría ingresar al territorio nacional durante el fin de semana.

Estas ondas, combinadas con la humedad en capas bajas de la atmósfera, favorecen la formación de núcleos convectivos que generan lluvias intensas y actividad eléctrica.

