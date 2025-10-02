Economía

Precio del dólar y euro BCV para hoy 2 de octubre: así se cotizan las divisas

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para hoy 2 de octubre, presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotiza en 181,30 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Entretanto, el euro se tasa en 212,94 bolívares. 

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país. 

 

