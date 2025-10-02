Venezuela logra exportar el mayor número de barriles mensuales desde 2020: conozca las cifras

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela ha marcado un hito significativo en su industria petrolera, alcanzando un promedio de exportación de 1,09 millones de barriles por día (bpd) en septiembre, el nivel mensual más alto registrado desde febrero de 2020.

De acuerdo a los datos de envío y documentos de la estatal energética PDVSA, publicadas en una nota de la agencia Reuters, este aumento se debe a una combinación de factores que incluyen mayor producción y una gestión estratégica de inventarios.

Este promedio de septiembre representa un notable aumento del 13% respecto al mes anterior y un incremento del 39% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Este repunte se produce a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019, que han afectado gravemente la estabilidad de la producción y las exportaciones.

Factores clave del crecimiento en las exportaciones

El aumento en los envíos de petróleo le explica por tres elementos principales:

Aumento de la producción: La producción de crudo ha crecido, lo que se refleja en el reporte a la OPEP de 1.1 millones de bpd en agosto, el nivel más alto desde febrero de 2019. Venta de existencias: PDVSA ha estado drenando las reservas de crudo acumuladas en la Faja del Orinoco desde el segundo trimestre, cuando la suspensión temporal de licencias a productores extranjeros causó un inventario excesivo. Importación de diluyentes: Se han asegurado mayores importaciones de nafta pesada y crudo ligero, esenciales para procesar el petróleo extra pesado de Venezuela. El promedio acumulado de importaciones de diluyentes subió a alrededor de 92.000 bpd hasta septiembre.

Destino de los envíos y rol de Chevron

China se mantiene como el principal destino del crudo venezolano, absorbiendo alrededor del 84% de las exportaciones totales de septiembre, enviadas principalmente a través de intermediarios.

Adicionalmente, la autorización otorgada a Chevron ha tenido un impacto notable. El productor petrolero estadounidense exportó 108.000 bpd de crudo venezolano a Estados Unidos en septiembre, superando los 60.000 bpd enviados en agosto, contribuyendo al volumen total de exportaciones del país.

Otros destinos de los envíos incluyeron Cuba (52.000 bpd de crudo y combustible) y Europa (74.000 toneladas métricas de metanol y derivados del petróleo).

