Precio del dólar y euro para los días 13, 14 y 15 de septiembre: así se cotizarán las divisas

Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para los días 13, 14 y 15 de septiembre, presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior.

De acuerdo con el reporte del BCV en su sitio web, la moneda estadounidense se cotizará durante el fin de semana en 158,92 bolívares por unidad. El próximo lunes 15 será feriado bancario, por lo que ese día no variará la tasa.

En el caso del euro, la tasa BCV queda en 186,58 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

