¿Qué dijo Delcy Rodríguez sobre los pensionados este 8 de abril?

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, anunció la creación de una comisión de diálogo para la protección del ingreso a los trabajadores y los pensionados del país. “Instalo la Comisión para el Diálogo Laboral que abarque la Constituyente Laboral y de Seguridad Social que está en curso, con participación del Estado, del sector privado, de los trabajadores y los pensionados”, declaró

En rueda de prensa dio detalles y cifras sobre los pensionados y el ingreso del Estado, detallando que las pensiones en Venezuela eran cubiertas en un 98% por el Estado y que el sector privado no está cubriendo lo necesario. "Actualmente hay más pensionados que trabajadores activos en el país, sin embargo, trabajaremos para honrar a los abuelos y abuelas de la Patria", dijo.

Unido a esto también anunció la formalización del sector trabajo y de las pensiones. “Hay precarización en la jornada de trabajo, en las vacaciones y otros derechos de los trabajadores”, dijo.

“Tenemos que formalizar para que se preserve el poder adquisitivo y el salario de los trabajadores activos y la posibilidad de pensiones para quienes alcanzaron la edad de ley para el beneficio”.

Sobre este aspecto de la capacidad del estado para sostener las pensiones recalcó que en el pasado los montos cobrados por los beneficiarios quedaba pulverizado por la inflación debido al modelo que se utilizaba anteriormente para garantizar dichos ingresos y que ya no funciona.

Adicionalmente agregó: “Queremos recuperar el tiempo perdido y el nivel de vida (…) reconocemos errores del pasado”. También señaló que se buscará visualizar un nuevo modelo económico para una Venezuela sin bloqueos ni sanciones:

Otros aspectos

En otros aspectos, la presidenta encargada anunció la creación de una comisión para la evaluación de recursos del Estado y su disponibilidad para garantizar servicios básicos.

Rodríguez enfatizó que se creará una comisión para determinar la naturaleza estratégica de los activos del Estado (excluyendo la industria de hidrocarburos). Los recursos del estado bloqueados, dijo, que sean recuperados se destinarán a la rehabilitación de infraestructura básica como la electricidad, agua, vialidad, salud y educación.

En su mensaje convocó a todos los sectores del país, sociales y empresariales, el próximo 19 de abril para solicitar la culminación de las sanciones y bloqueos. La concentración culminará el 1 de mayo, Día del Trabajador.

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