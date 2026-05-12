¿Qué hay que reformar de la Ley del Trabajo en Venezuela? Habla el gobierno y los empresarios

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El ministro para el Proceso Social del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, anunció la necesidad de ejecutar una reestructuración profunda en la Ley del Trabajo.

En una entrevista el domingo en el programa "Abriendo Puertas" de Venevisión, el funcionario destacó que el punto crítico de esta reforma debe ser el sistema de prestaciones sociales.

Según Castillo, la normativa debe ajustarse de manera que no represente una carga imposible de cumplir, buscando un equilibrio que incluya la visión del sector productivo, además de plantear que el modelo actual no responde a las capacidades financieras de los distintos actores de la economía.

"Tenemos que buscar un sistema que de verdad sea sustentable, tanto para el país, para el empresariado y también para los trabajadores. No podemos seguir con esa mentira, la mentira de las prestaciones sociales", precisó el ministro para el Proceso Social del Trabajo.

El impacto de las reconversiones en el ahorro laboral

Asimismo, el ministro reconoció que las sucesivas reconversiones monetarias en Venezuela han afectado el patrimonio de los trabajadores, especialmente dentro del sector público.

"Las prestaciones sociales ahora, las reconversiones... ya eso se volvió sal y agua", admitió Castillo, quien señaló que el incumplimiento efectivo del sistema vigente es una realidad que el Estado debe abordar con una nueva redacción de la norma.

Castillo recordó además que el expresidente Hugo Chávez fue quien canceló deudas de hasta 30 años de antigüedad, y citó como ejemplo al sector de educación superior. Sin embargo, recalcó que la realidad social actual exige una redacción nueva de la norma.

"Creo que hay que cambiar muchas cosas, pero sobre todo redactarlas sobre la realidad social", concluyó el ministro.

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