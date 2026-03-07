¿Qué tipo de empleado buscan las empresas en Venezuela? La edad ya no es una condición en el país

Suscríbete a nuestros canales

El sector empresarial en Venezuela atraviesa una fase de reconfiguración en medio de las expectativas de inversión petrolera en el país, lo que ha obligado a diferentes compañías a replantear sus estrategias de reclutamiento.

De acuerdo con María Elena Alvarado, integrante de la Asociación Venezolana de Gestión Humana (AVGH) y del IESA, en declaraciones a Fedecármaras Radio, las expectativas de inversión en el área petrolera están dinamizando las contrataciones, obligando a las organizaciones a replantear sus estrategias de reclutamiento.

La experta señaló que el mercado nacional ha dejado de lado requisitos tradicionales, como el límite de los 35 años, para enfocarse estrictamente en las capacidades y competencias técnicas de los candidatos.

¿Por qué han cambiado los requisitos tradicionales?

Esta tendencia laboral responde a la escasez de personal profesional derivada de la diáspora. Ante la falta de relevo intermedio, las compañías están recurriendo a trabajadores de mayor trayectoria para cubrir puestos estratégicos, señaló BancayNegocios.

"Tenemos gente de una generación de profesionales con cierta experiencia que fueron a buscar oportunidades afuera. Y esos vacíos que dejó fueron cubiertos y están siendo cubiertos con gente que debería estar de salida de las organizaciones. Esto se va a marcar mucho en este año 2026", explicó Alvarado.

Captación de talento y retorno profesional

A pesar de que existe un sector de especialistas en el extranjero que está "considerando regresar y aportar al desarrollo y a la reconstrucción del país", la necesidad inmediata de las empresas se centra en el talento que permanece en territorio venezolano.

La urgencia por ocupar vacantes críticas ha llevado a las instituciones a valorar la experiencia acumulada durante los años de crisis económica.

Alvarado indicó en entrevista para Fedecámaras Radio que las organizaciones buscan personal para ocupar "posiciones críticas basadas evidentemente en la experiencia que tienen. Es decir, en un contexto de supervivencia".

El entorno laboral actual sigue influenciado por factores históricos como la inflación y la escasez de talento humano. No obstante, la nueva visión de escalabilidad exige perfiles que dominen procesos complejos y posean resiliencia operativa. La tendencia para este 2026 apunta a que la edad dejará de ser un condicionante para transformarse en un activo de valor para la productividad nacional.

