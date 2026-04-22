¿Quieres comprar una rifa? Esto es lo que debes verificar del operador y el sorteo

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La Comisión Nacional de Lotería (Conalot), difundió a través de sus canales oficiales una guía detallada para que los jugadores identifiquen si un sorteo de rifa cuenta con el aval jurídico necesario en Venezuela.

La institución destacó que, más allá de los sorteos tradicionales, las rifas requieren una vigilancia especial por parte del usuario. Según la información publicada en la cuenta de Instagram de la comisión, el elemento fundamental para participar con seguridad es la Solvencia de Rifa.

¿En qué consiste esta solvencia?

A diferencia de otros juegos de azar, para realizar un sorteo de rifas el operador debe contar con una solvencia específica para dicho evento, que es documento oficial certifica que el premio ofrecido está plenamente garantizado y resguardado por las autoridades.

Al momento de adquirir un ticket, la Conalot recomienda verificar que el documento posea:

Código de validación único. Fecha del sorteo claramente visible. Certificación de que el operador posee el registro correspondiente.

Pasos para validar la legalidad de un operador

Además de la solvencia específica para rifas, la guía del jugador establece otros criterios de seguridad indispensables:

Identificación del RUNLOT: Todo establecimiento o plataforma debe mostrar su número de Registro Único Nacional de Loterías. Este código suele encontrarse en la biografía de redes sociales, páginas web o impreso directamente en el ticket.

Plataformas Homologadas: Se insta a jugar exclusivamente en plataformas autorizadas que utilicen sistemas homologados, lo cual garantiza la transparencia de los resultados y la validez jurídica para cobrar el premio en caso de resultar ganador.

Cartelera Informativa: En caso de centros de apuestas físicos, el local debe exhibir de forma legible el certificado de RUNLOT vigente, la licencia de la IOBPAS (Instituto de Beneficencia Pública y Asistencia Social) y la carta de la comercializadora.

Canales de verificación

La Conalot recordó que, ante cualquier duda sobre la validez de un operador, plataforma o rifa, los ciudadanos pueden corroborar la información a través de los siguientes canales:

www.conalot.gob.ve

@Conalot_ve (Instagram, Facebook y TikTok).

0212-951-74-34.

Sede Principal: Centro Lido, piso 4, Av. Francisco de Miranda, El Rosal, Caracas.

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